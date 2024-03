Inmet emite alerta de chuvas intensas na maior parte do País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com aproximadamente 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora na maior parte do País, especialmente para o Sudeste, Norte e Nordeste, e na porção mais ao Sul do Rio Grande do Sul.Há perspectiva de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Contudo, o instituto informou que há baixo risco para falta de energia nas áreas afetadas pelas tempestades.De acordo com o Inmet, o alerta é de perigo moderado para a maior parte das regiões, mas de perigo para parte da região Norte e do Nordeste.