Encenação da Paixão de Cristo contou com a presença de centenas de pessoas em Porto Alegre

Centenas de pessoas participaram da encenação da Paixão de Cristo do Morro da Cruz, na tarde desta sexta-feira (29). O evento começou com uma missa no Santuário São José do Murialdo, na rua Primeiro de Março, esquina com a rua Vidal de Negreiros, onde ocorreu a bênção das macelas pelo pároco Severino Lisboa. Após, a procissão saiu por volta das 17h em frente à paróquia e seguiu até o alto do morro. As 14 estações da Via Crucis foram acompanhadas pelo público, no entanto a cena da crucificação não ocorreu devido à chuva.

O prefeito Sebastião Melo acompanhou o evento, que aconteceu dentro das comemorações dos 252 anos de Porto Alegre. Além de 40 artistas profissionais e de 60 moradores do bairro, representando soldados romanos e habitantes da Palestina, o elenco contou com o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura - que se vestiu de apóstolo Filipe..

Alunos do bairro Restinga participaram da cena dos milagres de Cristo. A ressurreição de Lázaro, novidade na edição anterior, foi mantida. O ator e músico Edu do Nascimento representa o apóstolo Pedro e integra o elenco há mais de dez anos. "É sempre muito gratificante e uma verdadeira bênção na Páscoa", avalia.

"Eu vim assistir ao espetáculo e também renovar a minha fé. Já é a décima vez em que participo e sempre acho muito bonito, me faz muito bem", afirmou a auxiliar de limpeza Nathalia Alves. Ela se deslocou ao local com a filha Laura de três anos no colo.

Alinhada com a Campanha da Fraternidade 2024, que este ano completa 60 anos, e tem como temática Fraternidade e Amizade Sociall, a procissão em direção ao morro contou com um momento especial de encenação sobre a violência contra as mulheres.