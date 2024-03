Prefeitura de Porto Alegre amplia público apto para receber vacina da gripe

A partir da próxima segunda-feira (1), a prefeitura ampliará o público apto a receber a vacina contra a gripe em Porto Alegre. A dose estará disponível também para trabalhadores da saúde de todos os níveis, públicos e privados, trabalhadores da educação do ensino básico ao superior, pessoas com comorbidades e condições clínicas especiais de todas as idades a partir dos seis meses, pessoas com deficiência, adolescentes e jovens (12 a 21 anos) cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. As informações foram divulgadas no site da prefeitura da Capital. A campanha de vacinação ocorre até 31 de maio, tendo o Dia D em 13 de abril. Em Porto Alegre, o público-alvo apto para receber a vacina é de 697 mil pessoas, sendo os idosos em maior número, somando 292 mil pessoas. Os grupos aptos a imunização a partir de segunda-feira somam-se aos idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), quilombolas e indígenas.Documentação necessária para a vacinaçãoPara receber a dose, indígenas, quilombolas, gestantes e pessoas com deficiência bastam fazer a autodeclaração. Crianças devem apresentar a caderneta de vacinação, e os demais grupos devem apresentar qualquer documento que comprove a condição: documento, receita médica, crachá ou carteira de trabalho.