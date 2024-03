Hospital Moinhos de Vento firma parceria com a Mayo Clinic Global Consulting

O Hospital Moinhos de Vento (HMV), de Porto Alegre, anunciou, nesta quinta-feira (28), uma parceria com a Mayo Clinic Global Consulting. O contrato prevê que a Mayo Clinic prestará consultoria estratégica sobre objetivos organizacionais e práticas clínicas para qualificar o atendimento ao paciente. As informações são da assessoria do HMV.O Hospital Moinhos de Vento trabalhará com especialistas da Mayo Clinic em diversos projetos. Em um primeiro momento, o foco será a Oncologia, com objetivo de atualizar as técnicas para o diagnóstico e para o tratamento dos pacientes.