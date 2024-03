UFRGS divulga a lista de leituras obrigatórias para o vestibular 2025

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) publicou nesta quinta-feira (28) a lista de leituras obrigatórias para quem irá realizar o concurso Vestibular 2025. Entre as obras, estão as de Paulina Chiziane, Jeferson Tenório e José Falero, além de canções de Lupicínio Rodrigues. As informações foram publicadas no site da instituição.