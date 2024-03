IBGE registra queda no número de óbitos e nascimentos no RS, em 2022

O Rio Grande do Sul registrou 103.565 óbitos em 2022, um recuo de 11,9% (13,9 mil a menos) em relação ao ano anterior. Em paralelo à essa baixa, o Estado também registrou uma diminuição no número de nascimentos: 120.605 crianças vieram a vida em solo gaúcho, 2,6% a menos do que os 123.882 nascidos em 2021.

Os dados, divulgados ontem, fazem parte da Pesquisa Estatísticas do Registro Civil – 2022, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também foram apresentados os números de casamentos e divórcios realizados em todo o país.

Pelo terceiro ano consecutivo, março foi o mês com mais nascimentos, com 11.309 pessoas (9,38% do total). No total, a relação entre óbitos e recém-nascidos indicou um saldo de 17.040 gaúchos naquele momento, segundo menor valor desde 2003.

Já, em relação aos matrimônios, o Rio Grande do Sul observou a segunda menor taxa de casamentos no país, com 4,2 casamentos por 1 000 habitantes (entre pessoas com 15 anos ou mais). Por outro lado, 7.950 casais optaram pelo divórcio - a maioria, de forma consensual.