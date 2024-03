Porto Alegre registra o primeiro óbito por dengue em 2024

Nesta terça-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmou um óbito por dengue ocorrido em Porto Alegre, no dia 19 de março. Trata-se de uma mulher de 37 anos, sem comorbidades, residente da Capital. Esta é a primeira morte causada pela doença na Capital no ano. Até o momento, são 41 óbitos por dengue registrados no Rio Grande do Sul.

Porto Alegre passou a integrar, portanto, a lista das cidades que registraram 1 óbito por dengue no Painel de Dengue no RS. São elas: Araricá, Canoas, Capão da Canoa, Carazinho, Cerro Largo, Esteio, Gravataí, Independência, Iraí, Lajeado, Palmitinho, Redentora, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, São Borja, Três Passos, Vista Gaúcha, Três de Maio e Porto Alegre.

São Leopoldo é o município que possui o maior número de óbitos confirmados, com o total de 5 mortes por dengue. Em seguida, Novo Hamburgo e Tenente Portela têm 4 mortes confirmadas em cada município. As cidades com 3 óbitos confirmados, por sua vez, são Frederico Westphalen e Santa Rosa. Cruz Alta e Giruá, 2 óbitos.

O número de casos confirmados da doença em 2024 chega a 1.034 até esta terça.