Inteligência artificial será usada para revisar cadastros do Bolsa Família; entenda

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) irá utilizar ferramentas de inteligência artificial para revisão os inscritos no Bolsa Família. O objetivo é encontrar e cortar beneficiários que não se encaixem nos requisitos do programa.



O anúncio foi feito na última semana, no lançamento do plano anual da rede de fiscalização do Bolsa Família e do CadÚnico (Cadastro Único).

LEIA TAMBÉM: Governo lança estratégia para fiscalizar Bolsa Família e CadÚnico



Wellington Dias, responsável pela pasta, afirmou que cerca de 2% das famílias do programa não atendem os critérios para receber o benefício. Atualmente, há 21 milhões de famílias beneficiárias.



A medida faz parte do plano de ação da rede federal de fiscalização do Bolsa Família e CadÚnico, para prevenir fraudes e melhorar as informações e a fiscalização dos programas.



Atualmente, o MDS já verifica movimentações atípicas e identifica falhas cadastrais quando há denúncias, ou indicativos de fraudes, e em parte das averiguações e revisões.



Segundo a pasta, o objetivo é que a eficiência do Bolsa Família chegue a 100% com a inteligência artificial, desenvolvida por uma unidade de pesquisa estratégica com apoio do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).



Não há prazo para início do uso da ferramenta devido à forma que IA será desenvolvida.



A aplicação da ferramenta faz parte das ações do grupo criado em 2023 para estudar o programa e torná-lo mais eficiente, que irá apresentar planos anuais para organizar diretrizes de fiscalização dos programas sociais.