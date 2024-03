Prefeitura de Porto Alegre lança novos serviços no aplicativo 156+POA

A prefeitura de Porto Alegre disponibilizou mais quatro novos serviços na área de mobilidade urbana no aplicativo 156+POA. O cidadão que utiliza o transporte público da cidade pode, a partir de agora, fazer reclamações ou elogios pelo app. Além dos ônibus, será possível também enviar mensagens relativas aos serviços de transporte escolar, lotação e táxi. As informações foram divulgadas pelo órgão.



Para acessar os quatro novos ícones basta que o usuário instale o aplicativo no seu celular, clique na barra de menu 156, na solicitação de serviços e na categoria "mobilidade urbana".



"É muito importante que o cidadão nos ajude a fiscalizar os serviços, nos apontando as falhas que por ventura encontrem, agora neste novo canal. Trabalhamos muito para a qualificação do transporte público e com um olhar para os outros modais, sempre com o foco em oferecer o melhor serviço para o cidadão", afirma, em nota, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Central do Cidadão

Outras duas novidades são os alertas da Defesa Civil e de trânsito via Whatsapp do 156 e SMS, botões interativos no chatbot de atendimento do 156 e consultas de protocolos de serviço.