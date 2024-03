Quase 80 mil clientes da CEEE-Equatorial ainda estão sem luz

A mais recente atualização sobre falta de luz no Rio Grande do Sul mostra que ainda quase 80 mil clientes da CEEE-Equatorial estão desabastecidos no começo da tarde deste sábado (23). Os impactos do temporal da madrugada de quinta-feira (23) chegaram a deixar 737 mil consumidores sem energia na área de cobertura da concessionária.

Segundo nota da empresa, 78 mil clientes estão ainda esperando o restabelecimento do fornecimento.

Em Porto Alegre, são 4 mil sem energia. Na Zona Sul do Estado, são 16 mil, no Centro-Sul, 9 mil, no

Litoral Sul, outros 8 mil, na Região Metropolitana, 7 mil, na região Carbonífera, 4 mil, na Campanha, 4 mil, e no Litoral Norte, mais 4 mil.