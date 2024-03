Rio Grande do Sul ainda tem mais de 300 mil pontos sem luz

Cerca de 300 mil pontos seguem sem luz no Rio Grande do Sul. Até às 07h desta sexta-feira (22), a CEEE Equatorial informa que já restabeleceu a energia elétrica de 555.793 mil clientes e restam 259.207 mil a terem a sua energia reestabelecida nas regiões Metropolitana de Porto Alegre, sul, litoral Sul, carbonífera, campanha e litoral norte do Estado.

Segundo a CEEE, estão mobilizadas cerca de 500 equipes para a recuperação da eletricidade na área de atuação da empresa para reverter o quadro o mais rápido possível.

A RGE informa que o forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul afetou de forma intensa a área de concessão da empresa, com descargas atmosféricas e fortes ventos, impactando o fornecimento de energia em diversos municípios. Os danos na rede elétrica foram provocados, principalmente, por galhos, árvores e objetos arremessados pelo vento.



No pico do temporal, na manhã desta quinta-feira (21), 419 mil clientes ficaram sem energia elétrica. Com o trabalho das equipes já foi normalizado o fornecimento para 85,45% dos clientes e a empresa segue totalmente mobilizada para restabelecer os 61 mil clientes (dados de hoje, às 6h30h) que seguem sem energia. No momento, os municípios mais afetados são Gravataí, Santo Ângelo, Cachoeirinha, São Gabriel, Santana do Livramento, Santa Maria e Canoas.



A RGE alerta que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a empresa e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.