Temporal causa interdições em rodovias do Estado

O temporal que atingiu o Estado nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21) provocou danos e alterações no tráfego nas rodovias gaúchas.

No início da tarde desta quinta (21), 11 trechos em 10 rodovias estão com bloqueios totais e parciais, entre estradas e ponte, conforme atualização das 15h. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

A Secretaria de Logística e Transportes trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a situação de cada rodovia atingida:



Bloqueios totais

ERS-130 - Via bloqueada por erosão na pista no km 37, em Venâncio Aires.

ERS-431 - No km 22, limite entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, bloqueio total da ponte sobre Rio Taquari.

Bloqueios parciais