Porto Alegre inicia vacinação contra a gripe no dia 25 de março

A campanha de vacinação contra influenza começa em 25 de março em Porto Alegre para pessoas a partir dos 60 anos, crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas - até 45 dias pós-parto -, quilombolas e indígenas. O público-alvo estimado apto para receber a vacina na Capital é de 697.995 pessoas, sendo os idosos em maior número: 292.260.

A restrição da oferta ocorre devido à quantidade de doses recebida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Nesta segunda-feira (18), o Ministério da Saúde enviou um lote de 480 mil doses de vacinas ao Rio Grande do Sul. A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, garantindo proteção contra os vírus da Influenza A H3N1 e H3N2 e Influenza B.

Conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, neste ano já foram registrados quatro óbitos no Rio Grande do Sul em decorrência da gripe influenza. No mesmo período em 2023, foi registrado apenas um óbito. A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção.



O Dia D da vacinação contra a gripe será realizado no dia 13 de abril e a aplicação das doses vai até 31 de maio. Na segunda semana da campanha, a previsão é oferecer a dose, também, para trabalhadores da saúde de todos os níveis, públicos e privados, trabalhadores da educação, do ensino básico ao superior, pessoas com comorbidades e condições clínicas especiais de todas as idades a partir dos seis meses, pessoas com deficiência, adolescentes e jovens (12 a 21 anos) cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade.



Na última etapa, na terceira semana da campanha, se somam aos primeiros grupos os membros das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo urbano e trabalhadores portuários.



Para receber a dose, indígenas, quilombolas, gestantes e pessoas com deficiência precisam fazer a autodeclaração. Já as crianças, basta apresentar a caderneta de vacinação. Os demais grupos devem levar qualquer documento que comprove a condição: documento, receita médica, crachá, carteira de trabalho.