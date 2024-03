O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de "Perigo" válido entre a manhã desta segunda-feira (18) e a terça-feira (19) alertando para as condições meteorológicas que favorecem a ocorrência de temporais em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Pode chover entre 50mm/dia até 100mm/dia com trovoadas, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento entre 60km/h e 90km/h em áreas isoladas do Oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e Paraná.