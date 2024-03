Morre o narrador esportivo Marco Antônio Pereira aos 67 anos

O narrador esportivo Marco Antônio Pereira morreu na manhã deste domingo (17) aos 67 anos. A causa do falecimento não foi informada, mas o comunicador enfrentava enfrentava problemas cardíacos e havia sofrido um infarto no início deste mês.

Natural de São Leopoldo, Marcão — como era conhecido por colegas, amigos e admiradores do seu trabalho — atuou por mais de quatro décadas na crônica esportiva gaúcha. Ao longo de sua trajetória profissional, narrou momentos históricos do futebol nos microfones das rádios Progresso, Gaúcha, Guaíba, Bandeirantes e Grenal. Atualmente, atuava como narrador do canal do jornalista Alex Bagé no YouTube e na Rádio Mais Independência, de São Leopoldo.

A Dupla Grenal prestou homenagens a Marcão. "Querido pelos colegas e identificado com o Tricolor, deixa legado de profissionalismo, trabalho e competência", destacou o Grêmio, juntamente com uma foto de Marcão vestindo a camisa do time.

O Grêmio lamenta o falecimento de Marco Antônio Pereira, ocorrido hoje. Um dos grandes narradores do País, ele havia sofrido um infarto há poucos dias, em Porto Alegre. Querido pelos colegas e identificado com o Tricolor, deixa legado de profissionalismo, trabalho e competênciapic.twitter.com/mAS8bEZA8x — Grêmio FBPA (@Gremio) March 17, 2024

"Descanse em paz, Marco Antônio Pereira. Tua voz está na memória da torcida colorada", escreveu o Colorado, que compartilhou um vídeo do "gol da fumaça" de Giuliano que classificou o Inter à semifinal da Libertadores em 2010.



Neste domingo (17), um dos grandes narradores da história do Rio Grande do Sul nos deixou.



Descanse em paz, Marco Antônio Pereira. Tua voz está na memória da torcida colorada. pic.twitter.com/Zr7bxYzskU — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 17, 2024

Antes da partida entre Juventude e Inter, válida pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, foi prestado um minuto de silêncio em homenagem ao narrador.

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) também também lamentou a morte de Marcão, relembrando que o locutor publicou um vídeo em perfil pessoal no Instagram no qual se declarou gremista só em janeiro de 2023, após 40 anos de profissão.