Praça Shiga é entregue após revitalização

Refúgio natural dos porto-alegrenses, a Praça Shiga, que fica na esquina das avenidas Cristóvão Colombo e Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre, foi entregue totalmente revitalizado nesta sexta-feira (15). Fruto de uma parceria entre a Cyrela Goldsztein e a prefeitura municipal de Porto Alegre, as obras exigiram um investimento de mais de R$ 1 milhão, em contrapartida ao 24/SE7E, empreendimento da construtora no bairro Bela Vista.Doada pelo governo japonês ao município na década de 1980, a Praça Shiga é um dos jardins mais charmosos da Capital. Iniciada no final do ano passado, quando a praça completou 40 anos de existência, a reforma contemplou a manutenção do portão de entrada e do passeio externo, um novo Torii (pórtico tradicional japonês), a revitalização do quiosque, luminárias externas e da estátua de Buda. Foi feito ainda o novo cercamento da praça e a instalação de cercas de bambu nos caminhos internos, além de reforma da zeladoria e sanitários. Os cuidados envolveram também a parte de paisagismo, com revitalização do lago e plantio de novas árvores, arbustos e vegetação de forração. As melhorias, baseadas em projeto assinado pelo estúdio Takeda Design, foram feitas respeitando o estilo original do espaço, inspirado nos tradicionais jardins japoneses.