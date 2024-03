Corsan inicia obras de R$ 23,4 milhões no sistema de esgoto do Litoral

investirá cerca de R$ 83 milhões em obras no Litoral Norte neste ano de 2024 Cidreira, a construção da quarta bacia de infiltração da estação de tratamento de esgoto. A previsão é que a estrutura seja finalizada até junho. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), quepara ampliar o sistema de esgotamento sanitário, iniciou, em, a construção da quarta

A cobertura de saneamento em Cidreira é de apenas 8%. Em Torres, chega a 73%, seguida de Capão da Canoa, com 60%; Xangri-Lá, com 32%; e Tramandaí, com 22%.

Essas bacias são uma espécie de piscina onde o esgoto é colocado para depois se evaporar ou ir para infiltração subterrânea. Já no próximo dia 25 começará a ser instalada uma tubulação de cerca de nove quilômetros que vai beneficiar o tratamento de esgoto em Xangri-Lá e em Capão da Canoa. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da companhia.

Jornal do Comércio apontou que a maioria das praias do Litoral do Rio Grande do Sul não tem tratamento de esgoto Neste verão, oapontou que. O Marco do Saneamento exige que até 2033 a cobertura de atendimento para coleta e tratamento de esgoto chegue a 90% da população brasileira.

Esta realidade, no entanto, está bem distante no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Conforme painel do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado, apenas 24% das pessoas têm acesso aos serviços.

Em Cidreira, o investimento é de R$ 2,4 milhões na nova bacia de infiltração, que terá 62 metros de largura por 83 metros de comprimento. “Essa nova estrutura vai aumentar a disposição final de dejetos na estação de tratamento do município”, explica o gestor do departamento de obras, Márcio de Oliveira, através de nota da Corsan.



Com valor estimado em R$ 21 milhões, a segunda obra, para atender Xangri-Lá e Capão da Canoa, vai permitir que o esgoto que sai da estação de tratamento seja levado até a bacia hidrográfica do rio Tramandaí. “Este projeto tem o objetivo de ampliar a destinação final de resíduos tratados e viabilizar obras futuras de saneamento”, afirma Oliveira.



Segundo ele, a nova tubulação em PVC (emissário), a ser instalada junto à Estrada do Mar, terá 9,2 mil metros de extensão. Um trecho submerso da obra, com tubulação de 72 metros de extensão, levará os efluentes tratados ao rio Tramandaí. A conclusão é prevista para outubro.