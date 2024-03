Incêndio destrói empresa recicladora em Caxias do Sul

Um incêndio de grandes proporções destruiu, na manhã desta quarta-feira (13), uma empresa com atuação na reciclagem de resíduos, em Caxias do Sul, a CTS Ambiental. O atendimento do Corpo de Bombeiros teve início por volta de 5h30min, na rua Bortolo Zanrosso, no Loteamento Parques Oásis, na Zona Norte da cidade. Não houve registro de feridos no incêndio, que foi controlado por volta de 8h30min. O rescaldo, no entanto, exigirá de dois a três dias de trabalho.

Em razão do sinistro, as aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Cruz, que fica nas imediações, foram suspensas pela manhã. O trânsito na via foi bloqueado pela Brigada Militar para o atendimento da ocorrência. O trabalho dos bombeiros contou com apoio de dois caminhões pipa do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos. A identificação da origem do incêndio dependerá de perícia.



No espaço de 1,5 mil m², onde a empresa funcionava há 20 anos, havia também caminhões e equipamentos, além dos resíduos. A CTS Ambiental, com sede em Canoas, adquiria materiais de cooperativas e de outras empresas de diversos segmentos. No local trabalhavam 20 pessoas.