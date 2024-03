Sequestrador se entrega e libera reféns em rodoviária no Rio de Janeiro

O sequestrador que mantinha 17 passageiros reféns na rodoviária do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (12), se entregou e foi preso, segundo a Polícia Militar. Idosos e crianças eram rendidos pelo criminoso, que não teve a identidade não foi revelada e teve a arma apreendida. Pelo menos duas pessoas se feriram.

O veículo da empresa Sampaio ia para outra cidade, mas o destino não foi confirmado pela PM. A corporação afirma que o terminal rodoviário (antes chamado de Novo Rio) foi totalmente esvaziado para as negociações do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a tropa de elite da PM, com o sequestrador.Um dos feridos, levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, é um homem de 34 anos. O paciente tem, passa por cirurgia e já recebeu seis bolsas de sangue. Uma segunda vítima, com ferimentos leves, recusou atendimento, segundo o governo estadual.A rodoviária, na Avenida Francisco Bicalho, na região central da cidade, está fechada e cercada por policiais militares.Passageiros relataram à Globo News que houve tiroteio e tumulto por causa da ação do criminoso. Imagens que circulam nas redes sociais também mostram a correria no saguão da rodoviária, usada por cerca de 38 mil passageiros diariamente - o número chega a 70 mil em fins de semana e feriados.A prefeitura orientou que passageiros que tenham passagem prevista para as próximas horas remarquem a viagem.