Onda de calor eleva as temperaturas no RS nesta terça-feira

A terça-feira (11) pode começar com nuvens baixas e/ou nevoeiros em trechos da área central e Leste, de acordo com informações da MetSul. Entretanto, rapidamente o ar quente e seco propicia dia ensolarado com elevação rápida da temperatura. O vento predomina de Norte para Sul com rajadas moderadas. Modelos indicam máximas entre 36 e 38°C no Oeste gaúcho, com máximas entre 31 e 33°C na grande maioria das áreas. Na quarta (12) e na quinta-feira (13) a onda de calor entra na fase mais critica com previsão de calor mais generalizado e intenso pelo território gaúcho e não se descarta marcas ao redor de 40°C em pontos do Oeste e nos vales. A MetSul chama a atenção para a fronteira com o Uruguai, que poderá ter tempestades intensas provenientes do Uruguai e da Argentina. A semana também será escaldante em Porto Alegre, com marcas de temperatura quase 10°C acima do normal para o mês de março. A escalada da temperatura começa nesta terça e atinge seu ápice na quinta, porém o abafamento seguirá até o domingo (17). Até a quinta o ar seco estará associado ao calor com tempo firme. De sexta (15) em diante, as nuvens aparecem e poderá chover. RIO GRANDE DO SULMáxima: 35°CMínima: 11°CPORTO ALEGREMáxima: 34ºCMínima: 18ºC