Rio Grande do Sul confirma mais um óbito por dengue

O Estado do Rio Grande do Sul apresenta, no momento, 32.023 notificações de dengue. Destes, 14.255 são casos confirmados. O total de óbitos já soma 15 pessoas, visto que o Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou nesta quinta-feira (7) mais um óbito da doença no RS. As informações foram publicados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) em suas redes sociais.

Foi confirmado o óbito de um homem de 33 anos, residente da cidade de Araricá, sem comorbidade declarada, ocorrido em no dia 22 de fevereiro. O município de Araricá, segundo dados da SES, apresenta incidência de 745,1 casos prováveis de dengue a cada 100.000 habitantes até o momento.

O órgão orienta que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas, para evitar o agravamento da doença e a possível evolução para óbito. Os principais sintomas são:

febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias;

dor retroorbital (atrás dos olhos);

dor de cabeça;

dor no corpo;

dor nas articulações;

mal-estar geral;

náusea;

vômito;

diarreia;

manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira.

Cuidados básicos

A Secretaria explica que medidas de prevenção à proliferação e circulação do Aedes, com a limpeza e revisão das áreas interna e externa das residências ou apartamentos, assim como eliminação dos objetos com água parada são ações que impedem o mosquito de nascer, cortando o ciclo de vida logo na fase aquática.

Segundo a SES, para ajudar a eliminar os criadouros, é necessária uma ação semanal nos locais que podem acumular água. O ciclo de vida do mosquito, do ovo até a fase adulta, leva de sete a dez dias. Então, se a verificação for realizada uma vez por semana, é possível interromper o ciclo e evitar o nascimento de novos mosquito. São ações que podem ser tomadas: