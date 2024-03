Ministério da Saúde adianta campanha de vacinação da gripe

A Ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou nesta quarta-feira (06), nas redes sociais do Ministério da Saúde, que o órgão antecipou a Campanha de Vacinação contra a gripe neste ano. Segundo o anúncio, medida ocorre após detecção da circulação antecipada dos vírus da Influenza em algumas regiões do país. A medida será válida para as regiões do nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, sendo que a primeira remessa dos medicamentos foi antecipada já para esta semana.