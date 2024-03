Após suspensão da paridade de votos para eleição de reitoria, entidades da Ufrgs oficiam Ministério da Educação

Os órgãos associados ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) pretendem oficiar o Ministério da Educação nesta segunda-feira (04), após suspensão da paridade na votação para reitoria na universidade, realizada pelo atual reitor Carlos Bulhões na última sexta-feira (1). Também como reação ao despacho de Bulhões, o Sindicato dos Técnico-administrativos da Ufrgs, UFCSPA e IFRS (Assufrgs) vai incorporar a medida nos motivos para uma possível greve, ainda a ser decidida.

Vão assinar o ofício o Diretório Central dos Estudantes a Associação dos Pós-Graduandos, o Assufrgs e a Seção Sindical do ANDES na UFRGS, filiada ao Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.

A suspensão da paridade de votação traz novamente o formato de votação previsto até novembro do ano passado, em que o peso contabilizado dos votos era de 70% para professores, 15% para alunos e 15% para técnicos. Com a paridade, suspensa cerca de três meses antes da eleição prevista para junho desse ano, os setores teriam todos 33% de representatividade para a consulta da escolha.

Diante disso, o coordenador do DCE Matheus Fonseca explica que estarão oficiando o Ministério da Educação (MEC) ainda nesta segunda. Segundo ele, o ofício servirá para cobrar uma nova agenda com o MEC, assim como um novo encontro com o Ministro da Educação, Camilo Santana. O intuito será cobrar algum posicionamento acerca da destituição do reitor aprovada no começo de dezembro de 2023, assim como o agravamento dos danos ocorridos em um apagão ocorrido entre 12 e 14 de fevereiro, que causou perdas à pesquisas em pelo menos 20 unidades da universidade. Adicionalmente, também será cobrado uma posição acerca do caso de suspensão da paridade.

Para Fonseca, isso servirá para “debater o que o governo está pensando ao olhar para a UFRGS, porque estamos achando muito grave que não o processo de destituição pelo Governo Federal não ande, ao passo que o reitor aprofunda ataques à universidade”. isso porque, mesmo passados três meses do pedido, o Ministério ainda não se manifestou sobre o tema.

O DCE também está realizando um calendário de lutas das entidades. Segundo Fonseca, estão entrando em contato com universidades, sindicatos, movimentos sociais, grupos políticos do movimento estudantil e demais entidades envolvidas. A primeira mobilização foi realizada nesta segunda.

Juntamente disso, a Assufrgs poderá fazer uma greve da classe dos técnicos da universidade incorporando também a questão da paridade de votos. A coordenadora geral do órgão, Tamyres Filgueira, explica que, nesta terça-feira (5), será realizada uma assembleia com a categoria dos técnicos. Entre as pautas estão também a campanha para aperfeiçoamento de carreira e reposição salarial. A adesão à greve será discutida na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, às 14 horas. Há, segundo ela, a possibilidade de entrarem em greve também em defesa da paridade. "A nossa federação nacional está colocando o indicativo de greve a partir do dia 11 de março”, relata.

Tamyres explica que a paridade é uma pauta histórica da Assurgs, visto que afeta diretamente os técnicos da universidade. “Tem pelo menos 30 anos que os técnicos vêm organizando essa luta dentro da universidade, porque a gente acha injusto que a gente não possa participar de construções básicas na universidade”, explica.

A coordenadora do órgão relata que a Assufrgs esteve envolvida desde o início da construção da pauta. Segundo ela, “agora o reitor suspende justamente porque ele se vê ameaçado pela paridade”.

Matheus Fonseca explica que também estão analisando o caso junto à assessoria jurídica das entidades da Ufrgs, pela qual “a gente tem a sinalização de que, se o reitor quisesse suspender a sessão do Consun ele precisava ter feito até cinco dias depois da sessão". Segundo Fonseca, isso representaria uma ilegitimidade do ato. Para o futuro, vai ser colocado em pauta no Consun também uma nova sessão para aprovação da paridade de votos, “e poder fazer com que mais uma vez o Consun possa referendar o parecer pela paridade”, complementa.

Matheus Fonseca define a medida de Bulhões como “um ato criminoso na universidade”. Para ele, o despacho do reitor seria um ato antidemocrático. A luta pela paridade durou quase 30 anos na universidade, até aprovação. “Agora, o reitor a partir de um despacho suspender ela é um ataque contra a democracia da universidade”, reitera.

Procurada, a Ufrgs não respondeu aos questionamentos até o fechamento da reportagem.