Capital inicia vacinação contra o HPV nas escolas

A prefeitura de Porto Alegre deu início nesta segunda-feira ao roteiro de vacinação nas escolas públicas da Capital. O evento de abertura do Rolê da Vacina ocorreu no Colégio Estadual Engenheiro Ildo Meneghetti, na Restinga, e contou com a participação do prefeito Sebastião Melo, dos secretários municipais de Saúde, Fernando Ritter, e Educação, José Paulo da Rosa, além de representantes da Secretaria Estadual da Saúde.

A primeira imunizada foi a estudante Laura Oliveira Dias da Silva, 12 anos. A ênfase da ação será na proteção de adolescentes contra o vírus HPV (papiloma vírus humano), que pode causar câncer. "As escolas são espaços fundamentais de conscientização sobre a importância da vacinação. Estaremos presentes nos colégios de Porto Alegre e contamos com o apoio das famílias nesse processo. Saúde é prioridade. Manter a carteirinha em dia salva vidas", destacou o prefeito Sebastião Melo.

O secretário municipal de Saúde reforçou em sua fala que a vacina contra o HPV previne o câncer de colo de útero e é indicada para meninas e meninos, sendo que primeira dose deve ser feita dos 9 aos 14 anos e a segunda precisa ter no mínimo seis meses de intervalo da primeira, podendo ser feita em qualquer idade. "É a única vacina que previne o câncer. É muito mais caro tratar do que prevenir, então o nosso recado é simples: vacine-se", sintetizou Ritter.

As coberturas vacinais para o HPV estão baixas. No Rio Grande do Sul, pouco mais de 50% dos estudantes aplicaram a primeira dose e somente cerca de 30% têm a segunda aplicação. Ou seja, 48,56% dos alunos ainda não receberam a primeira dose da vacina. Além do Rolê da Vacina, que será realizado ao longo de todo o ano, está disponível nas 134 unidades de saúde, basta procurar qualquer local e garantir a imunização.

Na tarde desta segunda, a ação passou ainda pela Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Roque Gonzales, com apoio da Unidade de Saúde Camaquã. Na manhã de quarta-feira, as escolas estaduais de Ensino Fundamental (EEEFs) Matins de Albuquerque (US Vila Nova Ipanema) e Venezuela (US Moab Caldas) recebem as equipes para imunização dos estudantes. Na quinta-feira, a iniciativa será nas EEEFs Brigadeiro Silva Paes (US Moab Caldas), Solimões (US Panorama) e Professora Thereza Noronha Carvalho (US Viçosa). O programa encerra a semana na EEEF Maria Cristina Chika (US Recreio).

"As escolas cumprem um papel fundamental de conscientização, por esta razão somos parceiros em todas as campanhas. Nesta, tão importante, não seria diferente. Nossos diretores e professores estão capacitados. As 99 escolas da rede municipal, além de todas as unidades da rede estadual da Capital contarão com a vacinação", afirma o secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa.