Movimento de greve dos rodoviários de Esteio ganha força com apoio de mais entidades sindicais

Está marcado para esta segunda-feira (4) a manutenção da greve dos trabalhadores rodoviários de Esteio, mais precisamente dos funcionários das empresas Real Rodovias e Hamburguesa.



Os trabalhadores acionaram lideranças sindicais e manifestaram sobre a necessidade do movimento de greve permanecer e de dar demonstrações de que será decisivo para os encaminhamentos deste momento da greve.



Na construção entre trabalhadores rodoviários e sindicato, ficou estabelecida a possibilidade de buscar meios para atingir uma maior consciência por parte da opinião pública em favor dos grevistas e da classe trabalhadora.



Uma das formas apresentadas pelos trabalhadores e avaliadas pelas lideranças, seria levando o movimento para dentro do calendário do município, elevando o nível de conhecimento das causas da greve e fortalecendo o trabalho realizado até aqui.



Todos os envolvidos na greve estarão em estado de total atenção para novos alertas para o cumprimento das determinações do judiciário trabalhista, mas também de garantir um movimento e firme e decididos por seus objetivos.