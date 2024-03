Em Porto Alegre, Dia D contra a dengue vistoria 3,8 mil casas

Pelo menos 3,8 mil casas foram vistoriadas no Dia D contra a dengue em Porto Alegre. A ação foi realizada no sábado (2) nas zona Sul e Norte da Capital. Mais de 100 profissionais da área da saúde atuaram na mobilização nacional contra a doença. A iniciativa contou com técnicos, agentes de combate a endemias, agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e lideranças comunitárias. Os profissionais vistoriaram e fizeram a remoção de criadouros em terrenos e via pública de cerca de 500 ruas. As ações fizeram parte da mobilização nacional contra a doença promovida pelo Ministério da Saúde.

O secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, destaca a importância das pessoas dedicarem 10 minutos do dia para buscar possíveis focos de dengue em suas residências. "É de fundamental importância eliminar qualquer ponto de água parada para interromper o ciclo de desenvolvimento do mosquito", destaca. Ritter avalia que o primeiro dia D de combate à dengue em Porto Alegre foi muito positivo. "Conseguimos conversar com muitas pessoas e lembrar que a prevenção começa com a gente", ressalta.