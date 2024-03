Porto Alegre abre programa de vacinação nas escolas nesta segunda-feira

A Prefeitura de Porto Alegre dá início, nesta segunda-feira (4), ao roteiro de vacinação nas escolas públicas da Capital. O evento de abertura do Rolê das Vacinas será às 9h, no Colégio Estadual Engenheiro Ildo Meneghetti, na rua Eugênio Rodrigues, 4919, na Restinga. A ação é feita em parceria com o Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC).A ênfase será na proteção de adolescentes contra o vírus HPV, que pode causar câncer. A iniciativa soma-se ao Imuniza Escola, do Governo do Estado, no sentido de fortalecer as ações para resgatar as altas coberturas vacinais de crianças e adolescentes, sensibilizando e mobilizando escolas e equipes de saúde para promover a vacinação.A vacina contra o HPV (papiloma vírus humano) previne o câncer de colo de útero e é indicada para meninas e meninos. A primeira dose deve ser feita dos 9 aos 14 anos, 11 meses e 29 dias. A segunda aplicação precisa ter no mínimo seis meses de intervalo da primeira, podendo ser feita em qualquer idade. Única que previne o câncer, a vacina é segura, feita com vírus inativado. A reação mais comum é dor leve na área da aplicação.De acordo com dados do Imuniza Escola, as coberturas vacinais para o HPV estão baixas: dos 51,3 mil alunos matriculados na rede pública estadual aptos a receber a imunização, apenas 26,4 mil ou 51,44% aplicaram a primeira dose e 15,2 mil ou 29,63% têm a segunda aplicação. Ou seja, 48,56% dos alunos ainda não receberam a primeira dose da vacina.O câncer do colo do útero é um importante problema de saúde pública, devido à alta incidência e também à mortalidade, especialmente nos países em desenvolvimento. O HPV ainda está associado a outros tipos de cânceres, tanto em mulheres como em homens.Além da ação nas escolas, que será realizada ao longo de todo o ano, a vacina está disponível nas unidades de saúde, basta procurar qualquer local e garantir a imunização.