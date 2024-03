Justiça suspende votação que poderia aprovar venda do Centro de Feiras em Canela

Uma decisão da Justiça suspendeu a votação do Projeto de Lei 73, que seria enviado à Câmara de Vereadores de Canela, na Serra Gaúcha, e que poderia aprovar a venda do imóvel do Centro de Feiras, atualmente sob responsabilidade da administração municipal. O Juiz da 1ª Vara Judicial da Comarca de Canela, Vancarlo Andre Anacleto, proferiu decisão liminar favorável, na manhã desta sexta-feira (1º), ao pedido movido por uma ação popular do PDT de Canela, assinada pela advogada Renata Pacheco.

A votação aconteceria no próximo dia 4 de março. A decisão ainda ordena que o presidente da Câmara não coloque a matéria em pauta nas próximas sessões até decisão contrária. Em sua decisão, Anacleto também intimou o Ministério Público para informar o expediente administrativo, anexar documentos que achar pertinente, e se manifestar.

No despacho, o juiz reconheceu a legitimidade da prefeitura em decidir vender o imóvel, bem como afirmou a soberania da Câmara em votar e autorizar, ou não, o projeto. No entanto, o Anacleto argumentou que a ação popular aponta uma "...nulidade capaz de causar vício insanável ao projeto, nos termos em que foi proposto, o que está suficientemente indicado, de modo a autorizar a concessão de tutela de urgência, com a suspensão da votação na Câmara de Vereadores, até que se estabeleça o contraditório e sejam prestadas maiores informações para, se for o caso, ser revista a liminar", escreveu.

Para proferir a liminar em favor da ação popular, ele continua a justificativa ponderando que há divergências nas avaliações dos valores do imóvel, que está localizado em uma das regiões mais valorizadas da cidade, no centro, com um dos metros quadrados mais caros de Canela. "A discussão é importante e, para a votação do projeto, necessário que os vereadores, que representam a população, saibam, com precisão, qual o valor o mínimo a ser obtido, em caso de venda", argumentou. Ele finalizou afirmando que há "necessidade de realização de avaliação idônea" para definir o valor do imóvel do Centro de Feiras.

Em seu perfil oficial no Facebook, o escritório do PDT em Canela escreveu que a decisão é "fundamental para garantir a transparência e a legalidade das ações do poder público." A reportagem tentou contato com o partido, mas, até o momento, não obteve retorno. A reportagem também contatou a assessoria de comunicação da prefeitura de Canela, que informou que a administração não iria se manifestar sobre o assunto.