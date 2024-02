Março será marcado ainda pela presença do calor no Rio Grande do Sul

O mês de março ainda será marcado pela presença do calor no Rio Grande do Sul. O terceiro mês do ano marca a transição do verão para o outono. Segundo a Met Sul Meteorologia, os gaúchos terão dias quentes e pancadas de chuva passageiras. Porém, a meteorologista Estael Sias afirma que à medida que o mês de março se aproximar do fim a tendência é de um crescimento no número de dias com a temperatura mais agradável, e às vezes até com frio durante a madrugada e no começo da manhã. O outono terá início no dia 20 de março, à 0h06min.

De acordo com Estael, março começará ainda sob o efeito do fenômeno El Niño presente no Oceano Pacífico Equatorial, mas encaminhando-se gradualmente para o seu término, o que vai ocorrer em meados do outono. Com isso, a tendência é de enfraquecimento adicional do El Niño ao longo do mês. Os modelos de clima da MetSul indicam um padrão de chuva abaixo da média na maior parte do Centro-Sul do Brasil em março com maior probabilidade de precipitações mais abundantes no Rio Grande do Sul.

No Centro do Brasil, a tendência é de grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste terem chuvas abaixo da média, exceto por pontos isolados em razão de temporais e áreas mais a Leste da região como pontos perto do Nordeste, no Espírito Santo e o no Norte-Nordeste de Minas Gerais. A tendência é de chuva perto ou abaixo da média na maioria dessas regiões ao longo do mês de março.

Na Região Sul, a previsão é da ocorrência de chuvas mais no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina com menor precipitação no Paraná. Embora o indicativo da instabilidade acima da média na maior parte do Sul do Brasil pela maioria dos modelos de clima, a MetSul não segue essa tendência em seu prognóstico. "A nossa projeção é que vai chover mais do que a média em muitas áreas dos estados gaúcho e catarinense, mas este comportamento não deve ser generalizado", destaca Estael Sias.

Com ar quente predominando e maior umidade, as áreas entre a Metade Norte do Rio Grande do Sul e parte do Paraná, o que inclui Santa Catarina, terão uma maior propensão para temporais no decorrer do mês. São temporais isolados, mas que localmente podem ser fortes e com danos.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que nas regiões Sul e Sudeste, são previstos volumes de chuva acima da média para o mês de março, que tendem a manter os níveis de água no solo elevados, favorecendo o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra, além da colheita de parte das lavouras. Entretanto, no Rio Grande do Sul e na faixa oeste do Paraná e de Santa Catarina, há possibilidade de restrição hídrica nas lavouras, onde a previsão aponta chuva próxima ou ligeiramente abaixo da média, podendo afetar o desenvolvimento dos cultivos.

Segundo o Inmet, as temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o País, com máximas chegando aos 25 graus. Porém, em cidades como Roraima, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul e São Paulo, a temperatura poderá chegar a 29 graus.

O dia 29, o último do mês de fevereiro foi de muito calor no Rio Grande do Sul. A temperatura máxima foi registrada nas cidades de Quaraí e Bagé com 33 graus. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram a máxima de 32,3 graus nos bairros Jardim Botânico e 30,3 no Belém Novo. A quinta-feira foi marcada por um período mais seco e, por vezes, uma sensação de abafamento na Capital.