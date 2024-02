Parque Zoológico de Sapucaia do Sul recebe dois saguis

Dois machos de sagui-da-serra-escuro são os mais novos moradores do Parque Zoológico (Zoo), em Sapucaia do Sul, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). Lindo e Ursinho, que têm entre 3 e 4 anos, chegaram na quarta-feira (28/2) vindos de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de São José dos Campos, São Paulo. As informações foram divulgadas no site do governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A espécie de primata, que está sob ameaça de extinção, é uma novidade no Parque Zoológico. Com peso aproximado de 420 gramas, uma de suas características é a movimentação ágil pelas árvores.

“Também conhecido como sagui-caveirinha, por conta da face branca e corpo quase totalmente preto, habita naturalmente áreas de Mata Atlântica, principalmente na região Sudeste do país”, explica a gestora do Zoo, Caroline Costa Gomes.

O transporte aéreo foi gratuito, por conta do programa Avião Solidário da Latam. O recebimento dos animais faz parte do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Espécie, coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Por enquanto os saguis ficarão fora de visitação até estarem habituados ao novo local e à equipe técnica. Em breve o Zoo deverá receber fêmeas da mesma espécie para o acasalamento, conforme recomendação do plano.

Acasalamento

A união para o acasalamento é uma prática entre zoológicos com o objetivo de preservar espécies ameaçadas. Em agosto de 2023, Sapucaia do Sul passou a ser residência de Kiara, de 12 anos, uma fêmea de tamanduá-bandeira. O animal foi trazido do Zoológico Municipal de Catanduva, em São Paulo, para fazer par com Gumercindo, de 13 anos. Em 2021, Cheetos, um macho de onça-pintada, foi trazido de São Paulo para Sapucaia do Sul para acasalar com Mimosa. Nos dois casos, ainda não há sinais de reprodução.