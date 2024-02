PF combate contrabando e comércio ilegal de cigarros eletrônicos no RS

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (27/02) a Operação Bad Vibes para reprimir o contrabando e a comercialização de cigarros eletrônicos, conhecidos popularmente como “vapers”. São cumpridos três mandados de busca e apreensão em Porto Alegre.

De acordo com a investigação, o grupo criminoso utilizava uma empresa de fachada para comercializar cigarros eletrônicos e acessórios. Toda a operacionalização do comércio ilegal ocorria por meio virtual, com a utilização de site para venda, divulgação em redes sociais e contato com os clientes por aplicativo de mensagens.

Durante a operação, foram aprendidos celulares, computador, HD’s, diversos dispositivos eletrônicos para fumar, acessórios de vapers e dezenas de refis de vapers (eliqids).

O nome da operação “Bad Vibes” refere-se aos riscos do consumo desse produto. A comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil, por meio da Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa, RDC nº 46, de 28 de agosto de 2009.