RS terá semana com instabilidade e possíveis temporais

A semana será marcada por instabilidade e possíveis temporais no Rio Grande do Sul. O tempo começa a mudar nesta segunda-feira (26), com previsão de instabilidade desde cedo em áreas próximas à fronteira com o Uruguai. A chuva deve dar uma trégua a partir de sexta (1º). As informações são da MetSul Meteorologia.

A instabilidade chega ao Estado já na segunda. Na Metade Norte e em parte do Leste, o tempo alterna entre céu nublado e momentos de aberturas de sol. Há risco de temporais isolados com raios e vendavais, podendo ocorrer queda de granizo em alguns pontos.

Na terça-feira (27), um centro de baixa pressão atmosférica reforça a instabilidade no território gaúcho. Como resultado, a chuva forte pode aumentar, sobretudo, em municípios da Metade Norte e Leste do Estado. Devido à instabilidade, as temperaturas devem ficar na casa de 24 a 26°C. O volume de precipatação pode chegar a 100 mm nos arredores do Chuí e Santa Vitoria do Palmar.

Uma nova área de instabilidade avança sobre o Rio Grande do Sul vinda da Argentina na quarta (28), provocando mais chuva. No início da manhã, o sol deve aparecer entre nuvens em todas as regiões. Da tarde para a noite, as nuvens de chuva alcançam o Noroeste e Alto Uruguai para depois se espalharem em direção ao Norte e ao Leste do Estado.

Na quinta (29), a chuva continua em parte do território gaúcho, com a formação de novas áreas de instabilidade chegando pelo Oeste. As regiões Sul e Leste fogem à regra, podendo ter aberturas de sol em alguns momentos do dia. O dia será marcado por tempo abafado, com mínimas e máximas altas e típicas de verão.

O início do mês de março, na sexta (1º), trará uma mudança no tempo, devido à aproximação de uma massa de ar seco fruto de um sistema de alta pressão atmosférica que cruza Argentina e Uruguai. O tempo ficará mais ensolarado em todas as regiões, mas as temperaturas não devem variar. Nos trechos de serra, a mínima poderá cair mais e oscilar ao redor de 15°C. Durante a tarde, as máximas podem chegar aos 33°C.