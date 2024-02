Escola de Muçum foi reformada com apoio de marcas como Tramontina e Volkswagen

Após cinco meses da enchente que atingiu a região do Vale do Taquari, a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Família Feliz foi completamente reformada e adaptada para situações de risco. A mobilização para a restauração foi liderada pela plataforma social Vvolunteer (VV), entidade que atua com voluntariado e ajuda humanitária no Brasil e exterior.

"O prédio foi totalmente reformado e tratado, para que, em novas situações de enchentes, não ocorram tantas perdas", explica o Coordenador Humanitário da VV, Fábian Chelkanoff, líder do projeto.

Para impedir que grandes estragos aconteçam novamente, a reforma incluiu a construção de elementos de concreto, como bancadas, e utilizou esquadrias de alumínio em áreas mais baixas. Parte da estrutura também foi erguida para mais de 1m40cm, ficando a salvo em caso de cheias. Ainda foram feitas melhorias no local, como estruturação de uma sala de artes, instalação de aparelhos de ar-condicionado, computadores e televisão nas salas de aulas.

“Toda a reforma e restabelecimento da EMEI Família é um símbolo de reconstrução. É, de certa forma, uma motivação para as demais ações que o município precisa tomar nesse processo de recuperação. Então, a gente conseguiu elevar o nível da escola, entregar ela ainda melhor do que era antes. É um exemplo de parceria com a iniciativa privada, com instituições como a Vvolunteer, que vieram a somar e demonstrar o quanto tem pessoas, instituições e empresas boas no mundo”, avalia o prefeito do município, Mateus Trojan.

O Instituto Moinhos Social (IMS), pilar social do Hospital Moinhos de Vento, também apoiou a causa. O Instituto iniciou a arrecadação de recursos, que foram distribuídos ao longo de diversas ações. Parte das doações foram encaminhadas para auxiliar na reforma da EMEI.

"Quando identificamos que a cidade tinha sido devastada, as primeiras áreas que pensamos em ajudar foram a saúde e a educação, afinal, são temas extremamente alinhados ao propósito do Hospital Moinhos de Vento. Portanto, foi natural destinarmos os recursos que arrecadamos para a reforma da Família Feliz", afirma o superintendente de Responsabilidade Social e Gestão de Riscos do Hospital Moinhos de Vento, Admilson Reis.

Foram responsáveis pela revitalização do espaço grandes marcas como Instituto Moinhos Social, Volkswagen Brasil, QuintoAndar, Arquitetura Nacional, Martiplas, Allgayer Engenharia, PUCRS, NT Consult, Sirtec Sistemas Elétricos, E-projeti Soluções em TI, Ingecon Instalações Comerciais, Mundo Educação Infantil - Porto Alegre, Rede de Escolas Anjinho da Guarda - Passo Fundo, Instituto Ascendendo Mentes, Andrade Maia Assessoria Jurídica e Tramontina.