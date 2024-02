Prédio da antiga Epatur no bairro Cidade Baixa será leiloado

A sede do prédio da antiga Empresa Porto-alegrense de Turismo (Epatur), na Travessa do Carmo, no bairro Cidade Baixa, ao lado do Largo Zumbi dos Palmares, será vendida pela prefeitura de Porto Alegre. O leilão deverá ocorrer no mês de abril. O Executivo municipal começou a discutir a elaboração do edital de licitação do imóvel. No passado, o prédio foi utilizado para apuração das escolas de samba do Carnaval de Porto Alegre. O prédio foi avaliado em R$ 13 milhões.