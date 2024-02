18 escolas de samba desfilarão no Porto Seco no próximo fim de semana

O Complexo Cultural do Porto Seco vai receber nos dias 23 (sexta-feira) e 24 (sábado) a apresentação de 18 escolas de samba dos Grupos Prata e Ouro e das tribos de Porto Alegre. O local terá capacidade para receber 10 mil pessoas nos dois dias de desfile e as estruturas já estão prontas para acomodar o público. A entrada nas arquibancadas será gratuita e o acesso controlado por catracas, já instaladas. O grupo prata contará com 8 escolas desfilando. Já o ouro conta com dez.

Onde fica o Porto Seco

R. Hermes de Souza, s/n, bairro Santa Rosa de Lima, Porto Alegre.

Veja quais são as 10 escolas do Grupo Ouro e seus enredos

Sociedade Beneficente e Cultural Copacabana

Apresentando o enredo “O Negro é da Ralé!? Será? ”, a SBCR Copacabana se apresenta em uma dualidade, ou seja, um questionamento e uma afirmação, de que o “negro é da ralé!?”. Para muitos, a frase é vista como verdadeira e, por uma parte muito grande da sociedade, uma grande inverdade. A escola presta uma homenagem, principalmente, à toda comunidade da Bom Jesus, que luta todos os dias buscando melhores condições e oportunidades, para que se tenha um mundo melhor. Autores do Enredo: Chula Silveira e Jorge Bertoli.

Sociedade Cultural e Beneficente Acadêmicos de Gravataí



O enredo da S.C.B Acadêmicos de Gravataí é "A Trupe da Onça Negra apresenta: No palco da fantasia entra em cena a Commedia dell'Arte", criado por Rafael Saraiva e desenvolvido em parceria com José Schmidt. A Commedia dell'Arte foi uma forma inicial de teatro profissional, que seguia o improviso. Surgiu na Itália, no século XV, e se desenvolveu na França e foi sempre muito popular até o século XVIII.



Sociedade Beneficente Cultural e Recreativa Imperatriz Dona Leopoldina



Em 2024, a Sociedade Beneficente Cultural e Recreativa Imperatriz Dona Leopoldina levará para o Complexo Cultural do Porto Seco o enredo “Karité, o fio do Mundo!”. O fruto de Karité nasce de uma árvore que cresce principalmente nas savanas arborizadas da África Ocidental. O seu nome significa "vida" na língua Africana Mandinga. O fruto é uma importante especiaria utilizada em produtos de cabelo e pele. O bairro do Rubem Berta, que abriga a escola de samba, é um dos principais pontos de estabelecimentos do ramo de beleza da cidade, o que fortifica ainda mais a relação da Imperatriz com sua comunidade. Autores do enredo: Flávio Ramires, Digo Moreira, Wandy ZL, Ary Luis e Renan Ludwig.



S.R.B.C. Fidalgos E Aristocratas



A S. R. B. C. Fidalgos e Aristocrátas apresenta o enredo “Quando os tambores falam...”, de autoria de Reynaldo Óliver. Trazendo um tema enredo que já foi abordado em outros lugares e por outras agremiações, a escola propõe uma abordagem diferente para contar a história de um instrumento que está presente no dia a dia da maior parte das pessoas e que muitos por vezes não entendem a sua origem e todas suas formas de utilização: o tambor.





Sociedade Beneficente Cultural Bambas da Orgia

Para o carnaval de 2024, a S.B.C. Bambas da Orgia reafirma seu compromisso com o resgate da cultura preta e ancestral. Òrànmíyàn propõe a reflexão sobre essência, fé e respeito, evocando toda a ancestralidade oriunda da África, que vai além de padrões pré-estabelecidos pela história branca “oficial”. O personagem principal Òrànmíyàn leva o público a conhecer Ilê-Ifé, o berço da tradição Iorubá, região conhecida por reis como Odùduwà e Sàngó. Autores do enredo: Jailson Barbosa, Leandro Godinho e Junior Paixão.



Sociedade Recreativa Cultural e Carnavalesca Academia de Samba Unidos de Vila Isabel



A SRCBC Academia de Samba Unidos de Vila Isabel presta homenagem ao Neguinho da Beija-Flor, que está prestes a completar cinco décadas de carreira, com o enredo “Neguinho do Brasil, Flor que a Vila Beija". Após o vice-campeonato na edição anterior, a escola promete chegar com tudo para conquistar o primeiro lugar da série Ouro em 2024. Autores do enredo: Juliano Centeno, Gabriel Machado, Lopes Noronha e Vinicius Brito.

Associação Recreativa e Carnavalesca União da Vila do IAPI

A União da Vila do IAPI, com suas cores azul, vermelho e branco, traz o enredo “Axabó! A voz que ressoa da Bahia, ecoa na Vila”. Axabó é uma orixá feminina, cultuada principalmente em terreiros de Salvador na Bahia, muito cultuada no Gantois e Nagô. É vista por muitos como a versão feminina de Xangô, mas na realidade, se tratava de sua tia, que por muitas vezes fez o papel de sua mãe. Ela é a dona das águas mornas, é a herdeira mais antiga do reino de Oyó e tem ligação forte com as artes e a música. Axabó é a representação das mulheres, guerreiras, lutadoras e, acima de tudo, independentes. Autores do enredo: Rafael Tubino, Gustavinho Oliveira, Diego Bodão, Max Lopes, Marcel da Cohab, Marquinhos Brum, Sukata e Jairo Roizen.



Sociedade Recreativa Beneficente Estado Maior da Restinga

O universo infantil é repleto de muita imaginação e a visão de um mundo perfeito, onde seus Super-Heróis vencem o mal. Todo mundo tem uma criança dentro de si e traz consigo lembranças destes tempos de criança. Pensando nisso, a Sociedade Recreativa Beneficente Estado Maior da Restinga traz o enredo “Crianças, que todas sejam amadas, respeitadas e protegidas. Diz o Estado Maior da Restinga”. Para a escola, o ambiente do Carnaval é propício para reflexão sobre a garantia dos Direitos da Criança, do Direito de Ser Criança. Autor do enredo: Luciano Maia.

Sociedade Beneficente Recreativa Imperadores do Samba



Imperadores do Samba, para o Carnaval de 2024, traz luz àqueles que certa vez foram apagados da história com o enredo “Somos filhos de Rainhas e Reis”. Para além de valorizar a negritude, precisa-se valorizar a herança de rainhas e reis que fazem o orgulho ser maior. Estes são filhos de rainhas e de reis de África que foram apagados dos livros de história ou transformados em mitos para que pudessem ser facilmente esquecidos. Autores do Enredo: Fábio Castilhos e Eduardo Caetano.

Sociedade Beneficente Cultural Realeza

Afim de exaltar as manifestações culturais afro-brasileiras, principalmente com as causas sociais e culturais ligadas à comunidade negra do Rio Grande do Sul, a Sociedade Beneficente Cultural Realeza, traz para o Porto Seco o enredo “Alma Negra – Um pedaço da África no AFRO-SUL do Brasil”. No carnaval de 2024, a Lilás, Rosa e Branco irá desfilar a trajetória do Grupo de Música e Dança Afro-Sul, celebrando o cinquentenário de uma das instituições que tornou-se referência na defesa e no cultivo da arte afro-brasileira. Autores do Enredo: Luiz Augusto Lacerda e Roberto Marques Silva.