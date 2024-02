Novo hospital materno Presidente Vargas terá investimento de R$ 448 milhões

A Prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta segunda-feira (19), o projeto do novo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV). O complexo terá um investimento de R$ 448 milhões e capacidade ampliada de 188 leitos para 216. O novo hospital será construído em um terreno da prefeitura, na Avenida Érico Veríssimo, nº 100. A partir de agora, o projeto passa por consulta pública.



O modelo de parceria para construção, operação e manutenção do hospital foi detalhado em solenidade que marca os 71 anos da instituição. O parceiro privado que ganhar a licitação será responsável por administrar materiais e a gestão do hospital, mas os profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, continuam sendo funcionários públicos.

O investimento inicial da prefeitura será de R$ 300 milhões via repasses do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Já o parceiro privado terá que investir R$ 148 milhões nesta primeira etapa.



Mais detalhes em breve.