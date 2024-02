Porto Alegre tem queda de 10,6% nos acidentes de trânsito em janeiro

Em janeiro, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou redução de 10,6% nos acidentes de trânsito em Porto Alegre - foram 929 frente aos sendo 1.039 no ano anterior. Das ocorrências, destaque para o abalroamento (colisão lateral em movimento), com 41% dos registros.

O número de mortes também foi menor: cinco pessoas perderam a vida em decorrência destes eventos,em 2023 ocorreu um óbito a mais no período.Mais da metade das mortes envolveram motocicletas. O modal está em segundo lugar na escala dos veículos que mais se envolveram em acidentes. Foram 285 acidentes com motos, a maioria do tipo abalroamento.



Segundo o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, os principais motivos dos óbitos são a condução do veículo sem a CNH ou sem a regularização do documento, o uso de bebida alcoólica e o excesso de velocidade. Durante todo o ano de 2023, 71 vidas foram perdidas no trânsito.