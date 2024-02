Servidores do Estado têm novo prestador de serviços de saúde na Serra

De Caxias do SulOs mais de 50 mil servidores públicos estaduais e seus dependentes, com atividades em 21 municípios da Serra Gaúcha, têm atendimento de saúde garantido pelo Círculo Saúde, com sede em Caxias do Sul. O contrato de credenciamento da instituição ao IPE Saúde foi assinado em 5 de fevereiro, com início do atendimento no dia 14.Segundo Leno Almeida, diretor de mercado do Círculo, os serviços disponíveis são pronto-atendimento, radiologia, oncologia, obstetrícia e gastroenterologia, mas com atenção especial à área materno-infantil. “A demanda inicial foi por meio desse setor, mas também credenciamos os demais serviços do Hospital do Círculo junto ao IPE. É mais uma maneira de o Círculo fazer sua parte junto à comunidade de Caxias do Sul e região, desta vez junto aos servidores públicos estaduais”, observa.O diretor-presidente do IPE Saúde, Paulo Afonso Oppermann, afirmou ter convicção que a parceria será proveitosa para ambos os lados e, principalmente, para os segurados da instituição. “Um passo muito importante na história assistencial aos usuários de toda Serra Gaúcha está sendo dado”, definiu. A instituição estadual atende 11.645 vidas em Caxias do Sul e mais 41.475 em outros 20 municípios da Serra Gaúcha.