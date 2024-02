Bar Osvaldo anuncia fechamento das portas e se despede nas redes

Localizado na avenida Osvaldo Aranha, nº 784, via que inspirou o nome do estabelecimento, o Bar Osvaldo anunciou o fechamento das portas. Em nota feita no seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira (15), o empreendimento se despediu de seus clientes e relembrou sua trajetória desde a abertura em 2020.

De acordo com a publicação, o motivo se deve ao custo de manutenção do local. "E sobre o fechamento é simples: ficou caro, altos custos no Bom Fim e não deu mais pra estar ali", diz o post.

O bar, que abriu em meio à pandemia, continuará operando pelos próximos quatro dias, até domingo, com atrações anunciadas em seu perfil nas redes sociais.

Leia a íntegra do post:

"Sim gurizada, é hora de dar tchau! Como muitos sabem, abrimos no final de 2020, em meio a pandemia e vamos dizer: não foi fácil! Nunca foi né mas esse desafio foi um dos mais difíceis. Entre trancos e barrancos, mais uma vez fizemos história e lógico, graças a todos vcs que estavam lá com a gente. Nossa equipe, djs, bandas, amigos e clientes. Gostaríamos de agradecer demais a todos vcs, a gente amou todo esse tempo. E sobre o fechamento é simples: ficou caro, altos custos no bom fim e não deu mais pra estar ali. Então meus consagrados, convidamos e convocamos vcs, osvalders, a curtir os últimos 4 dias de bar! Hoje, sexta, sábado e domingo. Mesmo esquema de sempre, 0800, muita sonzera, bons drinks e geladas e muita pistinha."