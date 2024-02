Mais de 200 motoristas foram autuados dirigindo alcoolizados no Carnaval no RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, na última quarta-feira (14), a Operação Rodovida Carnaval, etapa da Operação Rodovida. A ação, que teve início na última sexta-feira (9), foi direcionada à conscientização dos cidadãos quanto à importância de acreditar e seguir as regras de trânsito, além da sensibilização de 2.515 pessoas nos terminais rodoviários e ônibus sobre a ação Carnaval com Respeito, que trata sobre o crime de importunação sexual. Durante a operação foram fiscalizadas 7.983 pessoas e 6.024 veículos em todo o Rio Grande do Sul.

Com a fiscalização ampliada nos seis dias, a PRF encontrou 689 motoristas e passageiros que deixaram de fazer o uso do cinto de segurança nas rodovias do Estado. Além de 75 crianças sendo transportadas sem os dispositivos de retenção (cadeirinhas).

No período da Operação Carnaval, 582 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas, e a Polícia Rodoviária Federal fez registros de 1.669 veículos transitando acima do limite de velocidade nas vias. Além dessas infrações, 249 motoristas foram autuados por dirigir veículo sob efeito de álcool ou apresentaram recusa à realização do "bafômetro” (etilômetro), o que foi resultado dos mais de 3.805 testes aplicados pela PRF.

Durante o período da operação foram contabilizados, no RS, 93 acidentes, com 15 feridos graves e quatro pessoas mortas.

A campanha Carnaval com Respeito, realizada em conjunto com a Polícia Civil em diversas cidades do Rio Grande do Sul, contou com equipes abordando e conscientizando durante o feriado pessoas que estavam nas rodoviárias ou viajando em ônibus. Durante as abordagens, os policiais explicavam sobre o crime de importunação sexual e orientavam como a população pode agir para denunciar.

Enfrentamento à criminalidade

As atividades da PRF no enfrentamento ao crime tiveram como finalidade promover a segurança dos cidadãos que circularam pelas rodovias federais ao longo da Operação Carnaval.

Durante o período, 43 pessoas foram detidas e nove veículos recuperados, além de quase 310 quilos de maconha apreendidos.

Comparativo 2023/2024:

Constatação ou recusa ao teste de bafômetro: 279 casos em 2023 e 249 em 2024

Recusa ao uso do cinto: 855 em 2023 e 689 em 2024

Acidentes: 58 em 2023 e 93 em 2024

Acidentes graves: 17 em 2023 e 15 em 2024 Mortes: 5 em 2024 e 4 em 2024

Dados apresentados pela PRF estão sujeitos a atualizações

Cenário Nacional

A Operação Carnaval 2024, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), terminou nesta madrugada com registros do aumento no número de acidentes e mortes nas estradas de todo o país. Mas houve queda nos flagrantes de infração, na comparação com 2023.



De acordo com o balanço divulgado pela PRF, foram registrados 1.223 sinistros ao longo dos seis dias de operação, o que representa um aumento de 10%, em relação aos 1.112 ocorridos no ano passado. Como consequência dos acidentes mais graves, 85 pessoas morreram, enquanto, na última operação de carnaval, foram 80 óbitos.



Este ano, em que as ações tiveram como foco o combate à combinação álcool e direção, esse tipo de autuação sofreu uma redução de 4%. Foram 1.867 motoristas autuados por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica ou por recusarem fazer o teste do bafômetro. Já no ano passado, foram autuados por esse motivo 1.946 motoristas.



As prisões de motoristas por embriaguez ou sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo efeito do álcool também diminuíram de 138 para 107, o que representa uma queda de 18%.