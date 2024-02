Roubos a pedestres recuam em janeiro no RS, mas homicídios aumentam

Os roubos a pedestres no Rio Grande do Sul em janeiro tiveram o menor número já registrado durante toda a série histórica do levantamento, iniciada em 2010. A queda ocorre desde setembro de 2023. Na comparação com janeiro de 2023, a diminuição foi de 42%, baixando de 2.381 casos para 1.391. Por outro lado, os homicídios cresceram no primeiro mês de 2024, passando de 163 no período em 2023 para 187, um aumento de 15%. As informações são do governo do Rio Grande do Sul e foram divulgadas nesta quinta-feira (15).



Em Porto Alegre, o número de roubos a pedestres em janeiro recuou 41%, passando de 1.088 em 2023 para 647 neste ano. O resultado é o menor registrado da série histórica para o mês.

Segundo o governo do Estado, a melhora nos indicadores está relacionada, entre outros fatores, ao reforço das ações ostensivas da Brigada Militar e às operações da Polícia Civil para prender assaltantes.



Os roubos de veículo tiveram uma redução de 22% no Estado em janeiro, passando de 358 casos em 2023 para 281 neste ano, o menor número da série histórica para o mês desde 2002. Comparado ao pico de registros, em 2017, quando mais de 1,7 mil veículos foram roubados em um único mês, a redução é de 79,5%.



Na Capital, os roubos de veículos também recuaram em janeiro na comparação com o mesmo período de 2023 e teve o menor número da série histórica para o mês: redução de 128 para 105 casos, uma queda de 18%.



Já o número de roubos a usuários e motoristas de transporte coletivo teve redução de 40% no mês passado. As ocorrências em estabelecimentos comerciais também tiveram queda no primeiro mês de 2024, com 23% de redução, passando de 532 para 409.



O crime de furto abigeato teve nova redução no Estado, com queda de 34% em janeiro. Em 2023, foram 301 casos no primeiro mês do ano; em 2024 as ocorrências do tipo caíram para 199.



Homicídios aumentaram em janeiro no RS

Em janeiro deste ano, os homicídios passaram de 163 para 187, aumento de 15% no Rio Grande do Sul, com quatro latrocínios, um a mais que no mesmo período de 2023, mas todos estão elucidados e com autoria do crime identificada. Em três deles, os suspeitos foram presos. Os feminicídios passaram de dez casos em janeiro de 2023 para 11 em 2024. Das 11 vítimas, apenas três tinham medida protetiva de urgência.