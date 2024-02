Iniciam nesta quarta-feira as aulas da educação infantil da rede municipal de Porto Alegre

Iniciaram na tarde desta quarta-feira (14), as aulas da educação infantil da rede municipal de ensino da Capital. Cerca de 35 mil estudantes retornam à sala de aula. Na próxima segunda-feira (19) será a vez do início de ano letivo para o Ensino Fundamental, que atende a mais de 35 mil alunos.

“Estamos atuando para garantir um início de ano letivo adequado, seguro e com professores em sala de aula. Mesmo com os estragos causados pelo temporal, as equipes da SMED e dos demais órgãos da Prefeitura, realizaram uma força tarefa para escutar as estruturas das escolas atingidas, equipá-las, distribuir materiais e junto das gestões escolares, organizar o quadro de professores”, conta o secretário de Educação, José Paulo da Rosa.

Educação para o trânsito

Os Agentes de trânsito da Escola Pública de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) participaram da volta às aulas da educação infantil da rede municipal da Capital. Com ações lúdicas e orientativas, os alunos foram orientados sobre ao uso da faixa de segurança e os cuidados no embarque e desembarque nas escolas.