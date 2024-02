Porto Alegre tem queda de 80% nos assaltos em ônibus em janeiro

O mês de janeiro teve apenas uma ocorrência de assalto a transporte coletivo, conforme registrado pelo Fórum Transporte Seguro. Se comparado com o mesmo período de 2023, a redução é de 80%. Em relação a dezembro de 2023, a queda é de 50%. Esse é o terceiro mês consecutivo em que o Fórum registra queda nos índices de assaltos. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

“A diminuição expressiva quando relacionamos com janeiro do ano anterior mostra como a realização deste trabalho é importante, principalmente por ser feito de forma conjunta com os órgãos de segurança e os operadores do transporte”, ressalta o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Registros das ocorrências



O sucesso das ações do fórum também depende do registro de atitudes suspeitas e das ocorrências via 190 da Brigada Militar, com o número da linha, prefixo do ônibus, data e horário, para que os órgãos competentes possam coibir as situações que colocam em risco o uso do transporte público.



O boletim de ocorrência pode ser feito na página da Delegacia de Polícia On-line ou diretamente na Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DRTC), a primeira do país com essa especialidade, pelo fone 3288-8528.

Fórum



Além da EPTC, integram o Fórum Transporte Seguro Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, empresas de ônibus e entidades ligadas ao transporte coletivo. Desde 2016, o grupo realiza reuniões mensalmente, visando a ações integradas para diminuir os números de registros. Em razão dos resultados obtidos, o transporte público de Porto Alegre é utilizado como modelo em segurança por outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde os índices de assaltos permanecem em alta.

Assaltos a ônibus em Porto Alegre em ocorrências por ano



2016 - 915



2017 - 612



2018 - 400



2019 - 191



2020 - 140



2021 - 61



2022 - 40



2023 - 55