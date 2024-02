Chuva e ventos deixam 60 mil clientes da CEEE Equatorial sem energia

Os fortes ventos, com rajadas de até 90km/h, além do elevado número de descargas atmosféricas afetaram o fornecimento de energia elétrica da CEEE Equatorial em diversos pontos do Rio Grande do Sul. A companhia relatou em nota que às 12h15min desta terça-feira (13) havia 26 mil clientes confirmados sem energia em toda a área de concessão.