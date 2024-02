Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Free shops movimentam economia da fronteira do Rio Grande do Sul: brasileiros buscam produtos de qualidade e preços mais acessíveis, que podem chegar a custar 30% em função do regime especial de tributação

• Girando Sol investe R$ 72 milhões para quase duplicar fábrica no Vale do Taquari. Planta em Arroio do Meio passará de 23 metros quadrados para 38 mil metros quadrados.