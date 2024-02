Semana começa escaldante e com risco de temporais em Porto Alegre

Os porto-alegrenses vão começar a semana tão esbaforidos quanto terminaram o final de semana. A segunda-feira promete ser escaldante na Capital e Região Metropolitana, com máximas que podem chegar aos 38 graus e a umidade acentuando o desconforto. A MetSul Meteorologia adverte para risco elevado de tempestades, com chuva e vento forte. No Estado, a máxima pode passar dos 40 graus, e uma frente fria na fronteira com o Uruguai pode trazer chuva e temporais isolados, com possibilidade de vendavais e granizo.