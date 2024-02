Segundo dia de Carnaval na Orla do Guaíba atrai público em Porto Alegre

O calor intenso que atinge Porto Alegre nos últimos dias não foi capaz de dissuadir os foliões - que se reuniram colorindo a Orla do Guaíba, no centro da cidade - de brincar o carnaval do Circuito POA é D+. Neste domingo (11), a sensação térmica era de 41ºC por volta das 14h, quando a programação deveria começar, segundo a prefeitura. No entanto, a festa, que teve o desfile de cinco blocos (Bloco Gonhas da Folia, Bloco Afro-tche, Bloco da Bartira, Bloco Amigos do Mano Delcio e Bloco Os Panteras do Samba), teve início somente perto das 17h, o que causou confusão em alguns foliões que, guiados pelas informações divulgadas, chegaram mais cedo à Orla. Os trios elétricos saíram próximos à Usina com destino a Rótula das Cuias e animaram a tarde dos que optaram por passar o feriado na Capital gaúcha. As carnavalescas Ericka Cardoso, Joyce Fernandes e Kananda Lucero chegaram para o carnaval quando o trio elétrico ainda não havia começado. É a primeira vez que elas curtem o carnaval de rua em Porto Alegre. “No site da prefeitura a gente viu que seria às 14h, chegamos e não tinha ninguém. Mas esperamos que que tenha bastante gente ao longo do dia, que seja um carnaval bem tranquilo, divertido e sem assédio”, disse Ericka. No sábado (10), elas estiveram no 4o Distrito. “Foi bem divertido”, contou Kananda. Para a fotógrafa Luiza Scheffer, participar dos bloquinhos é uma experiência única de "comunidade", pois é quando as pessoas se juntam para celebrar, dançar, cantar e 'se divertir juntas na rua'. "É uma época única, de descontração, em que as pessoas se permitem sentir alegria", considerou. Na visão dela, já era em tempo de Porto Alegre voltar a ter uma programação organizada de blocos de rua. "Tava mais que na hora de ter programação de carnaval na cidade. Antes não tinha nenhuma informação de onde teria os 'rolês', era na sorte. Agora tem muita coisa e fica até difícil decidir qual bloquinho ir", brincou.A estudante de Relações Internacionais, Milena Land, também teve a mesma sensação de que a programação estava mais extensa e organizada do que no ano passado. "Parece que há mais atenção na montagem de grandes estruturas, como os trios elétricos", ponderou. Ela também ficou surpresa com a adesão da população no sábado. "Achei que com esse calor, não iria ninguém", empolgou-se.Ocupar as ruas é outra faceta, além da diversão, que anima a estudante. "Gosto muito da sensação de ser possível tomar as ruas, ocupar espaços que normalmente não ocupamos por medo da violência ou por falta de incentivo e de atividades. É muito bom estar com outras pessoas na rua com o propósito de se divertir com segurança", refletiu Milena.O encerramento do segundo dia está previsto para meia noite. Nesta segunda-feira (12), a folia continua com mais cinco grupos: Bloco Os Cardoso, Bloco JP Espetinho, Bloco Samba da Leste, Bloco Guardiões do Samba e Bloco Tri legal. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que o trecho 1 da Orla estará bloqueado até a terça-feira, 13, às 20h, da Rótula das Cuias até o Estádio Beira Rio para as festividades.