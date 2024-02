Instituto Moinhos Social e Instituto Ling oferecem 55 bolsas de estudo em Enfermagem

O Instituto Moinhos Social (IMS), pilar social do Hospital Moinhos de Vento, abriu edital para oferta de bolsas de estudo nos cursos de graduação em Enfermagem e de técnico em Enfermagem na Faculdade Moinhos. Ao todo, são 55 vagas disponíveis por meio de uma parceria com o Instituto Ling, de Porto Alegre.Neste ano, estão sendo ofertadas cinco bolsas para graduação e 50 para o nível técnico. Para concorrer às vagas, é preciso ter concluído o Ensino Médio em uma instituição pública – ou privada, desde que comprovadamente como bolsista integral –, além de atender outros critérios de renda (leia abaixo).“Temos a responsabilidade de cuidar das pessoas. E esse cuidado vai muito além da assistência em saúde. Queremos contribuir para uma sociedade melhor e, para isso, nada mais nobre do que oportunizar acesso à educação. É por meio dela que podemos transformar vidas", avalia a superintendente Assistencial e de Educação do Hospital Moinhos de Vento , Vania Röhsig.Em 2023, a parceria ofereceu 84 bolsas de estudos – 10 para graduação em Enfermagem e as demais para técnico em enfermagem. Com doações graduais, feitas até 2027, o Instituto Ling deve oportunizar que, pelo menos, 200 pessoas sejam beneficiadas com vagas nesses cursos.“Vivemos em um mundo em rápida transformação. O futuro é incerto e profissões tradicionais talvez deixem de existir em breve. Mas há uma certeza: seguiremos precisando de cuidados com a saúde, e, nesta área, a presença humana é imprescindível. Este é o motivo pelo qual o Instituto Ling, parceiro do Hospital de Moinhos de Vento em projetos de ponta, como o Centro de Oncologia, passou a apoiar alunos da Faculdade Moinhos. Por meio da parceria com o Instituto Moinhos Social, investimos na formação e na capacitação de profissionais que, ao longo de suas carreiras, exercitarão este papel tão especial, que é cuidar de seres humanos”, completa a gerente de Bolsas de Estudo do Instituto Ling, Sandra Lemchen Moscovich.As inscrições para o curso de graduação em Enfermagem podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro. Para técnico em Enfermagem, os candidatos podem se inscrever até 26 de fevereiro. O edital completo está disponível no link.Requisitos para concorrer às vagas: