Onda de calor entra em fase intensa nesta sexta-feira no RS

A onda de calor entra na fase mais crítica e entre a sexta (9) e o domingo (11), o calor será extremo com marcas ao redor e acima de 40°C no Oeste, nos vales e nas Missões. As mínimas também ficam muito altas com madrugadas e manhãs de grande desconforto. As informações são da MetSul.

Nesta sexta e sábado (10) a possibilidade de chuva é muito pequena, contudo, no domingo há maior risco de temporais no sul e oeste com a aproximação de uma frente fria. Na segunda (12) o tempo segue abafado e as pancadas isoladas de chuva se espalham. Entre a terça (13) e a quarta (14), o calor perde força.

O calor atinge níveis extremos na capital e região metropolitana com previsão de grande desconforto. Nesta sexta o sol predomina e propicia rápida elevação térmica. O calor mais intenso é esperado para o fim de semana com máximas ao redor de 40°C na capital e região metropolitana. No domingo não se afasta chuva isolada.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 41°C

Mínima: 16°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 36ºC

Mínima: 22ºC