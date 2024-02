Movimento contrário ao Plano Diretor de Xangri-Lá fará protesto nesta sexta

novo Plano Diretor da praia O Movimento Xangri-Lá Horizontal fará um protesto em frente à prefeitura do município nesta sexta-feira (9), a partir das 14h, em busca de respostas a seus questionamentos. O grupo tem se engajado desde o início das audiências públicas sobre o, aprovado no fim do ano passado com a liberação de prédios mais altos do que o atual limite de sete andares.

“Faremos, inicialmente, um protesto pelas condições que enfrentamos no município, tendo em vista a falta de transparência na liberação dos empreendimentos, uma vez que a construtora já está trabalhando no terreno do antigo Hotel Termas, e não se sabe o que foi liberado, quantos andares, qual a área construída”, diz o movimento através de nota.

O endereço do antigo Termas é um dos pontos à beira-mar onde poderá superar o limite de sete andares, assim como o lote da antiga colônia de férias do Banrisul, em Rainha do Mar.

“Também queremos saber o que a prefeitura está fazendo em relação ao saneamento, o que está programado para a construção da rede de coleta de esgoto cloacal, e como a prefeitura está fiscalizando e informando a população sobre os graves problemas com a balneabilidade de algumas praias, se já identificou os motivos e o que está fazendo para evitar novas situações como essas”, acrescenta a nota.

Não foi solicitada audiência com o prefeito Celso Barbosa (PTB). “O momento é de questionamentos, e posteriormente, é claro, que aceitaremos uma audiência para o prefeito nos trazer as respostas a nossos questionamentos”, explica o movimento.